Подписаны первые соглашения: итоги первого дня работы ПМЭФ

Сегодня первый день работы Петербургского международного экономического форума. В город на Неве съезжаются делегации из 140 стран. Всего - более 20 тысяч гостей. Главная тема форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Запланированы полторы сотни деловых мероприятий.

Сегодня в Петербурге по праву можно сказать - все флаги в гости к нам. Более 20 тысяч участников из 140 стран. Из-за конфликта на Ближнем Востоке многим пришлось лететь долго и с пересадками. Но все, кто планировал, добрались. Теперь делятся первыми впечатлениями и намечают вопросы, которые хотели бы обсудить с коллегами по бизнесу и политике.

На четыре дня форума запланированы более 150 мероприятий - панельные дискуссии, деловые завтраки, двусторонние встречи. Одно из центральных в первый день - заседание дискуссионного клуба "Валдай". Обычно оно проходит осенью. Но Петербургская его часть в рамках форума - уже традиция. И в этот раз по сути продолжает и развивает главную тему ПМЭФ - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Разговор получился долгим и непростым. Мнения экспертов разделились. Но оптимизм одержал верх над пессимизмом.

"Такое ощущение, что страны глобального юга, большинство мира - это такой огромный, большая часть земного шара - островная система. А есть некий такой скалистый участок суши - западный мир. Где происходят очень ожесточенные драки, склоки. И когда ты ориентируешься вот на эту часть, кажется, все, да, катастрофа. Да, это очень большая проблема, хорошего в этом ничего нет. Но мир-то еще остался", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как бы политика сегодня ни оказывала влияние на экономику, но Петербургский форум - прежде всего, встреча предпринимателей, руководителей крупных компаний и корпораций всей России и большей части мира. В ходе множества встреч опытные бизнесмены рассказывают, как начинали и как развиваются в современных условиях. Вот человекоподобный робот несет за своей хозяйкой ее сумочку. Отстает на полшага, как истинный джентльмен. А спешат оба на встречу ключевых игроков индустрии красоты. Представители отрасли сегодня обсудили проблемы импортозамещения, формирования и выхода на рынок новых брендов. Их, кстати, за последние четыре года стало в три раза больше - 4500.

Спрос рождает предложение - это и про российский автопром. С самого утра гости форума толпились возле стенда АвтоВАЗа. Главная интрига - что же скрывается за темным покрывалом - разрешилась после полудня.

Первый кроссовер "Лада" собственной разработки ВАЗа. Мировая премьера. В салон пока не пускают, но через стекло можно рассмотреть, что интерьер уже проработан детально. Как и направления развития Волжского автозавода. Символично даже название нового автомобиля - "Азимут".

Традиционно один из самых больших стендов представила Москва - почти 1000 квадратных метров, на четверть больше, чем в прошлом году. Значительную часть экспозиции занимает столичный транспорт. И, в частности, Московский метрополитен, который отмечает 90-летие. В целом Москва - лидер по развитию транспорта будущего. От электробусов до электросудов, которые курсируют по Москве-реке. Также в столице создан первый в стране кластер по производству аккумуляторных батарей.

Эта шахматная партия может длится не один час. Как и положено в настоящей игре. Думает искусственный интеллект, а фигуры двигают роботы. Здесь они презентуют свои возможности. А на предприятиях их возможности уже используют вовсю. Завод по производству робототехники в Челябинской области построили по поручению Владимира Путина.

В первый день форума уже прошли десятки встреч. Подписаны и первые соглашения. Эксперты прогнозируют, что на этот раз общая сумма контрактов превысит 7,5 триллиона рублей - на триллион больше, чем годом ранее. Среди приоритетов - высокотехнологичные проекты, цифровая экономика и искусственный интеллект. Ну а вечер первого дня форума как обычно посвящен культурной программе. Открылся фестиваль "Петербургские сезоны". Также внимание участников неизменно привлекают традиционные Спортивные игры ПМЭФ.