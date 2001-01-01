"Самолет Судного дня" приземлился в Вашингтоне

Самолет ВВС США E-4B Nightwatch, известный как "Самолет судного дня", приземлился на объединенной базе Эндрюс близ Вашингтона. Факт прибытия E-4B вызвал множество слухов, учитывая историческую роль самолета во время крупных национальных или глобальных кризисов.

Точная причина прибытия самолета в Вашингтон неизвестна. Однако его посадка в окрестностях американской столицы произошла на фоне серьезного обострения на Ближнем Востоке. Израиль активизирует военные операции против Ирана, что усиливает опасения по поводу более широкого регионального конфликта, сообщает израильский телеканал i24.

Официальное название "Самолета Судного дня" - Национальный центр воздушно-десантных операций. Он используется в качестве мобильного командного пункта президента и высших военных чинов в случае ядерной войны или других катастрофических событий. Воздушное судно выдерживает электромагнитные импульсы и даже ядерные взрывы. Самолет используют только в исключительных случаях: в частности, он поднимался в воздух 11 сентября 2001 года.