Трамп признал, что одобрил военную операцию Израиля против Ирана

Продолжение израильской операции против Ирана одобрено президентом США. Это признал сам Дональд Трамп, комментируя для журналистов свою беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Трампа, он разрешил Нетаньяху продолжать удары. При этом хозяин Белого дома отрицательно ответил на вопрос, указывал ли он Нетаньяху, что США могут активизировать свое участие в военной кампании против исламской республики.

В заключение американский лидер выступил с предупреждением о возможной активизации боевых действий Вашингтона против Тегерана в ближайшие дни. Он пообещал, что следующая неделя будет "очень значительной" - а, возможно, понадобится и меньше недели, передает ТАСС.