Дочь Бони оказалась единственной наследницей многомиллиардного состояния: отец и дед завещали Анджелине все

Виктория Боня родила своего единственного ребенка от сына миллиардера, владельца империи Smurfit Kappa Group Алекса Смерфита. До брака у звезды "Дома-2" и красавца-иностранца дело не дошло, но дочь мужчина признал и воспитал.

"Александр, когда я родила Анжелину, сразу дал ей свою фамилию, потому что она его кровей. Она его единственная дочь, единственная наследница", — рассказала Боня.

Анджелине уже 13 лет. Большую часть жизни она провела в Монако с отцом, по-русски девочка говорит с сильным акцентом и часто даже в общении с мамой переходит на английский. Анджелина растет невероятной красавицей, от родителей ей досталось все самое лучшее. Вика признается, что девочка ловко крутит парнями, особенно своим папой.

"Конечно же, она знает, как папу крутить на седла от Herms и так далее. Я думаю, что здесь вопросов не будет", — поделилась модель.

Боня уверена, что девочке со временем перейдет бизнес отца и все его имущество. А это очень приличные деньги. "Я думаю, сотни миллионов долларов, евро", — пояснила звезда "Дома-2".

При этом Вика уверяет, что ей из этих денег ничего не нужно, ведь получить наследство означает потерять самых близких людей. "Дело в том, что наследство — это когда, не дай Бог, что-то произойдет с Алексом и с дочерью. Мне не нужно это", — заявила Боня в RuTube-шоу "Злые языки" .