Три с лишним сотни боевиков Вооруженных сил Украины с нацистской символикой выявило французское издание Monde. Выяснилось, что часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию.

Как пишет издание, за 10 дней в соцсетях журналисты обнаружили более 350 украинских военных, которые афишируют неонацистскую символику - нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС. По меньшей мере 200 из этих военных принадлежат к 3-й штурмовой бригаде, которая пользуется военной подготовкой, предоставляемой западными странами.

В частности, найдены фотографии одного из солдат этой бригады, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни. Сообщается, что обучение членов 3-й бригады, которая является преемником признанного террористической организацией и запрещенного в России полка "Азов"*, проводили Испания, Германия, Латвия, Великобритания и Канада.

* признан террористической организацией и запрещен в РФ