Беременная Саша Трусова сходит с ума от ревности: "Не нравится, когда Макар общается с другими девушками"

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились в прошлом году. Пышную свадьбу они сыграли летом, а зимой стало известно, что 20-летняя спортсменка ждет первенца.

В ожидании малыша Саша и Макар ведут совместный YouTube-канал Mr&Mrs.Ignatov, где рассказывают о жизни и отвечают на вопросы поклонников. Иногда подписчики вынуждают супругов говорить на очень личные темы. Так, у Трусовой спросили, не испытывает ли она ревность, ведь ее муж такой красавчик.

"Я ревнивая. Что поделать? Мне, в принципе, не нравится, когда Макар стоит и общается с другими девушками. Это не значит, что я не доверяю. Просто мне не нравится", — призналась фигуристка. "На бабушку мою как-то наехала. Или: „Что тебе за Даша пишет?“ А это сестра", — посмеялся Макар над женой, подтвердив ее признание.

Хоть Трусова и находится на последних неделях беременности, она ввязалась в стройку. Саша и Макар купили участок, где скоро появится их дом. Правда, пока семейное гнездышко находится на начальной стадии постройки.