Путин начал работу на ПМЭФ встречей с Роусефф

Дальнейшая стратегия Нового банка развития стала одной из тем, которые обсуждает президент России Владимир Путин с главой банка Дилмой Роуссефф. Встреча в Стрельне открывает серию международных контактов российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме.

Как ожидается, Путин и Роуссефф обсудят также перспективы укрепления позиций Нового банка развития. Затронут также вопрос наращивания операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России.

В обсуждении флагманских инициатив российского председательства в БРИКС также принимают участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов. Речь пойдет, в том числе, и о запуске новой инвестиционной платформы, передает РИА Новости.