Поспешившая вступить в наследство Седокова крупно прокололась: сама попала в ловушку

Анна Седокова срочно подала заявление о вступлении в наследство. Певица решила как можно быстрее закрыть все вопросы, связанные со смертью ее мужа Яниса Тиммы.

Однако, как рассказала адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова, поведение певицы очень странное, ведь у нее был брачный контракт, согласно которому все имущество Тиммы принадлежит Седоковой.



"Был добавлен третий пункт, согласно которому все имущество до брака, во время и после принадлежит только Анне Владимировне", — пояснила юрист, назвав такое условие абсурдным и нарушающим закон.

По словам адвоката, Седокова и сама понимает, что в случае обнародования этого документа, семья Яниса подаст на нее в суд, чтобы оспорить не только сам контракт, но и проверить все сделки по приобретению недвижимости и машин, которые были совершены за время брака певицы и спортсмена.

"Когда зашла речь о наследстве, этот документ почему-то Анна Владимировна предъявлять не стала. По закону ей положена ½ доля от общей наследственной массы — это доля пережившего супруга", — пояснила Гаврилова.

Но Анна не учла, что юристам придется проверить ее имущество в любом случае, ведь на долю наследства претендует еще и сын Тиммы от первого брака. А так как Янис отдал все деньги жене, да еще и крупные покупки оформлял на нее, семья будет настаивать на дополнительном аудите.

"Она сама попала в ловушку, теперь мы проверим ее имущество, документы по всем проданным объектам, включая договоры купли-продажи, всю информацию, и окажется, что никакого согласия Яниса на продажу нет. Также возникли вопросы, почему она заявила о своих правах на наследство, как вдова, а про брачный договор решила промолчать", — отметила Маргарита Гаврилова в беседе с Woman.ru.