Иран начал новую ракетную атаку Израиля

Иранские вооруженные силы начали новую ракетную атаку Израиля. Предварительно власти Ирана призвали жителей израильской Хайфы срочно эвакуироваться.

Как сообщило агентство IRNA, иранские ракеты направились в сторону Израиля. Это подтвердила и Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуски Тегерана, а военные уже приступили к перехвату.

Ранее иранские власти, посоветовав жителям Хайфы эвакуироваться, отметили, что оставаться в городе "крайне опасно для жизней людей". Власти Израиля подтвердили наличие угрозы, призвав находиться в укрытии.