КСИР заявил об ударах по штабам МОССАД и военной разведки Израиля

Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил об ударах по местам дислокации разведок Израиля и авиабазам. По данным иранских военных, поражены штаб МОССАД и управление военной разведки. Также поражены авиабазы с истребителями.

В заявлении КСИР сказано, что ракетные атаки на Израиль будут продолжительными и эффективными. Утверждается, что это 11-я волна атак в ответ на удары Израиля по Ирану.

Днем ранее стало известно, что КСИР нанес удар по штаб-квартире разведки МОССАД. Удар был нанесен новой иранской ракетой. В результате, по данным властей Ирана, погибли многие высокопоставленные израильские офицеры, передает РИА Новости.