Политолог Марков: Иран продемонстрировал свою слабость — и Запад перешел в наступление

На что рассчитывают западные политики, призывая к свержению иранского правительства? Есть ли внутри Исламской республики силы, готовые признать поражение ради неких сделок с США? И может ли Запад применить против России те подрывные инструменты, которые были использованы против других стран?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Иран продемонстрировал свою слабость сначала с "Хезболлой", потом с Сирией. Увидев это, Запад перешел в наступление. Когда Иран был молодым, жестоким тоталитарным режимом, его все боялись. В частности, американцы боялись сотни террористических группировок, которые буквально зальют террором Америку. И израильтяне этого боялись. А потом они атаковали "Хезболлу" в Ливане и увидели, что свое ядерное оружие Иран не использовал. И было решено, что его нужно добивать", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео.