Многомесячный сериал о том, как европейцы отразят любые атаки русских, всем порядком поднадоел. Русские никак не нападают и даже призывают договориться. Но нельзя же так! Вот англичанам, например? поминутно расписали, как будут Лондон бомбить. Бредни нанятых экспертов уже вызывают зевоту. И тут британская пресса решила сделать новый поворот и рассказать публике, не смейтесь, что Владимир Путин может погасить Солнце над Британией! Да-да. Как его можно погасить только над Британией? А неважно. Тут важна вера в мистическую силу демиурга, который способен погасить все что угодно.

А вот и технология: мы могли бы это сделать, выбрасывая аэрозоли в стратосферу, как это делают вулканы. Это наиболее часто исследуемый подход. Это так называемая солнечная геотехнология, над которой годами бьются светлые умы на Западе, в Британии в том числе, в рамках "зеленой повестки". Выбросил аэрозоль в атмосферу - и солнечный свет померк над отдельно взятой частью суши.

Работал над технологией, конечно, не Путин, но если Россия добралась до аэрозолей, она то уж точно способна выключить солнечный свет над всеми странами НАТО. Чтобы солнце сияло только над Россией.

Еще в 1913 году русские кубофутуристы поставили авангардную оперу, которая называлась "Победа над Солнцем". Мы еще тогда предупреждали! А сегодня русский футуристический выпад возвращается эзотерическим кошмаром, готовым раздавить Запад.

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