В ночь на 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотник. В частности, 19 БПЛА – над Брянской областью, 17 дронов – над Курской областью, 13 беспилотников – над Смоленской областью, семь БПЛА – над Волгоградской областью, шесть дронов – над Орловской областью, пять беспилотников – над Ростовской областью, пять дронов – над Республикой Крым, по три БПЛА – над Белгородской и Астраханской областями, два дрона – над Рязанской областью и один беспилотник – над Московским регионом, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее удар по пункту постоянной дислокации подразделений украинской армии нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Поражены цели в районе Конотопа в Сумской области. Уничтожены четыре склада военно-технического имущества. Также поражено два грузовых автомобиля, ликвидированы более 60 боевиков ВСУ.

Тем временем российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Село Новониколаевка в Сумской области было освобождено в результате решительных действий группировки войск "Север". Бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Село Долгенькое в Харьковской области взяли бойцы группировки войск "Запад".