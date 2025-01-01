Владимир Путин провёл встречу с журналистами на ПМЭФ-2025

В ночь с 18 на 19 июня Владимир Путин провёл встречу с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.



Главное со встречи:

— Переговорные группы России и Украины находятся в контакте, Мединский сегодня говорил с партнером из Киева, обсуждается проведение следующего раунда после 22 июня;

— Трамп прав, когда говорит, что при нем конфликт на Украине мог бы не случиться;

— Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее, лучше — мирным путем;

— Российские военные имеют стратегическое преимущество на всех направлениях в зоне СВО;

— Россия выступает против торговых войн и ограничений, за справедливый миропорядок;

— Президент РФ заявил, что открыт к контактам с Мерцем, если тот захочет позвонить;

— О возможности посредничества Германии в украинском урегулировании: посредник должен быть нейтральным;

— Россия самодостаточна с точки зрения обеспечения своей безопасности, перевооружение НАТО — не угроза;

— Заявления о планах России напасть на НАТО — ложь и бред;

— Россия — безусловный лидер по тяжелым вертолетам, ими пользуется даже ООН;

— Президент РФ впервые упомянул, что у него есть внучка. По его словам, девочка свободно общается по-китайски;

— Москва видит, что в Иране идет консолидация вокруг политического руководства страны;

— Лидер РФ заявил, что предложил "возможный выход из ситуации" вокруг Ирана, но решение за Тегераном и Тель-Авивом.