Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским на финальном этапе переговоров

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров. Об этом 19 июня заявил президент России в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.

Он добавил, что Россия нацелена на завершение конфликта с Украиной мирным путем, а также подчеркнул, что Москве всё равно, кто будет принимать участие в переговорном процессе.

По словам президента, в настоящий момент ведутся обсуждения с Киевом о начале следующего раунда переговоров, который должен начаться после 22 июня. В диалоге со стороны РФ примет участие глава предыдущих раундов переговоров Владимир Мединский.