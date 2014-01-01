Путин назвал бредом мнение о намерениях России напасть на Европу

Утверждения о том, что Россия собирается напасть на Европу, являются невероятным бредом. Об этом президент заявил 19 июня в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.

"Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западно-европейских стран. <...> Но это же мы понимаем, что это бред", — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что кризис между Россией и Западом начался в 2014 году из-за провоцирования госпереворота в Киеве, а не из-за возвращения Крыма.