Путин назвал происходящее в Иране вокруг руководства консолидацией общества

В Иране происходит консолидация общества вокруг руководства страны, заявил 19 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с журналистами на полях ПМЭФ.

"Мы видим, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов — мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, — но всё-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны, но это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение", — заявил президент России 19 июня на встрече с руководителями международных информагентств на полях форума.

"Можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики и в то же время исключить беспокойство Израиля в отношении своей безопасности", — добавил он.

Владимир Путин отметил, что этот вопрос Россия обсуждала с Израилем, США и Ираном.

"Россия предлагала Ирану проекты по созданию системы ПВО, но Тегеран не проявил особого интереса", — подытожил президент.