Вашингтон готовится к возможному удару по Ирану в ближайшие дни, сообщает Bloomberg

Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Это признак того, что Вашингтон собирает инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Об этом 19 июня сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Действия продолжают стремительно развиваться и могут измениться. Некоторые из источников сообщили, что удар по Ирану может быть нанесён в выходные.

Ранее президент США Дональд Трамп публично говорил о возможности атаки Ирана со стороны Вашингтона. Сообщалось, что он провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором "призвал" его продолжать наступательные действия.