Встреча с Зеленским, Taurus и Ближний Восток: главное из пресс-конференции Путина

19 июня в Петербурге состоится официальная церемония открытия международного экономического форума. Запланированы десятки дискуссий на различные темы.

А в первый день работы форума Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Были затронуты самые актуальные и острые вопросы. Начали с экономики, в том числе сотрудничества России со странами Юго-Восточной Азии. Как отметил президент, петербургский форум - это поиск совместных путей для преодоления сложностей, чтобы таким опосредованным образом позитивно повлиять на ситуацию в мировой экономике, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Путин: Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всевозможных торговых войн, ограничений и так далее. Что касается нашего сотрудничества с Юго-Восточной Азией, то оно развивается и развивается поступательно из года в год. Объемы товарооборота растут. Я сейчас не буду приводить абсолютные цифры, чтобы не ошибиться, но это точно, это абсолютно достоверные факты, растет постоянно. 240 миллиардов долларов – это прилично. Да, у Китая с Европой побольше и со Штатами побольше. Но Россия становится очень заметным партнером для Китайской народной республики в области экономики. У нас одних только проектов и инвестпроектов с обеих сторон запланировано на 200 миллиардов долларов, и они все реалистичны, они все будут реализованы. У меня и сомнений нет никаких.

Россия имеет стратегическое преимущество на всех направлениях спецоперации. Как отметил Владимир Путин, дальнейшее продвижение наших войск неизбежно, даже если ВСУ начнут применять немецкие ракеты Taurus. Что же касается урегулирования конфликта, президент призвал Украину не затягивать с продолжением переговоров.

Путин: Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский, вопрос не в этом. Вопрос – кто будет подписывать документ? Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важна при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая. Нам все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точка, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого – только должна быть проделана большая работа.

Возможные поставки Германией ракет Taurus Украине не повлияют на ход боевых действий, но еще больше испортят отношения Москвы и Берлина, отметил при этом российский лидер.

Путин: Сейчас мы разговариваем и смотрим на то, что Федеративная Республика раздумывает поставлять "Таурусы" для атак на российскую территорию с применением не только самой техники, но с использованием офицеров Бундесвера. Конечно, возникают большие вопросы. Всем хорошо известно, что, если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий. Это исключено. Но отношения наши совсем испортит.

Зашла речь и о ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Путин подчеркнул, что решение ирано-израильского конфликта должно учитывать позиции двух сторон. И такой вариант есть. Можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики и в то же время снять озабоченность со стороны Израиля в отношении своей безопасности.