Несколько районов китайской провинции объявлены зоной стихийного бедствия

На юге Китая не прекращаются проливные дожди, вызванные первым в этом сезоне тайфуном "Вутип".

Зоной стихийного бедствия объявлены несколько районов провинции Гуандун. В числе пострадавших от паводка уже 180 тысяч человек. Треть из них эвакуирована.

Накануне до рекордных 55 метров поднялась вода на гидростанции Хуайцзи, это на пять метров выше опасного уровня. В уезде закрыты школы, остановлены предприятия, прервано транспортное сообщение. На ликвидацию последствий разгула стихии направлены более 10 тысяч спасателей и 500 единиц спецтехники.