В Малайзии временно заблокировали Telegram

Суд Малайзии вынес временный запрет на работу мессенджера Telegram по запросу Комиссии по связи и мультимедиа. Об этом 19 июня сообщило местное агентство Bernama.

По данным агентства, в четверг был подан гражданский иск против Telegram и двух каналов на платформе за "предполагаемое распространение вредоносного контента, который может подорвать доверие к государственным институтам и поставить под угрозу общественный порядок".

"Из-за неудовлетворительного соответствия Telegram требованиям был получен временный судебный запрет от Высокого суда, чтобы остановить распространение оскорбительных материалов и предотвратить публикацию аналогичного контента", — гласит заявление комиссии, которое приводит агентство.