Минобороны представило новых героев спецоперации

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии ефрейтор Вадим Фаткуллин, действуя в составе артиллерийского расчета, подавил сопротивление боевиков и уничтожил пулеметную точку ВСУ. Это позволило нашим войскам продвинуться вглубь обороны противника.

Младший сержант Игорь Цепилов с товарищами, минируя подступы к позициям неприятеля, попал под обстрел и атаку FPV-дронов. Несмотря на полученное ранение, Игорь не покинул поле боя. Прикрывая сослуживцев, он уничтожил три беспилотника ВСУ. Саперы смогли установить 20 противотанковых мин. На следующий день на них подорвались вражеская пехота и БМП.