В зоне СВО российские подразделения освободили еще два населенных пункта - Новониколаевку в Сумской области и Долгенькое в Харьковской. По всей линии фронта противник несет большие потери. Как сообщили в Минобороны, наши "Искандеры" ударили по месту постоянной дислокации ВСУ в районе города Конотоп. Уничтожены более 60 боевиков, повреждены 13 пунктов управления дронами и до 50 автомобилей.

Надежно поддерживают с воздуха наши подразделения в зоне ответственности группировки "Центр" экипажи вертолетов Ми-28НМ. В этот раз "Ночной охотник" получил приказ уничтожить пункт временной дислокации ВСУ. Авиаракеты ушли точно в цель, о чем и доложила разведка.

На южнодонецком участке фронта отличились бойцы управляемого ракетного комплекса "Фагот" Восточной группировки. Выявленный в одной из лесополос вражеский опорник был буквально сметен ударом нашего расчета. И путь для передовых отрядов расчищен.

От беспилотников неприятеля российские позиции на красноармейском направлении прикрывает ЗРК "Тор-М1". За сутки расчет сбивает десятки украинских дронов. Одним из последних стал вражеский разведывательный коптер самолетного типа. Его уже изучают наши специалисты.

Ювелирная работа операторов "птичек" группировки "Запад": расчет нашего дрона-разведчика обнаружил движение в районе предполагаемого взлета беспилотника боевиков, которые укрывались в разрушенном здании. После доклада командованию было принято решение применить ударный БПЛА "Куб". Вражеский пункт управления дронами был уничтожен.