Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Завтра Солнце войдёт в знак Рака, и начнется месяц, когда в центре внимания окажутся семья, забота и душевное тепло. Прекрасные выходные намечаются!

Тельцы

Сегодняшний день хорош для переписок, прогулок, разговоров. Завтра начнется более глубокий период, а пока можно поймать легкость и радость лета.

Близнецы

Солнце готовится выйти из вашего знака. Поблагодарите его за яркий период позади, за подарки близких и подумайте, на чем хотите сосредоточиться дальше.

Раки

Скоро ваш сезон! Уже завтра Солнце перейдет в знак Рака, а сегодня можно просто отдыхать, прислушиваться к своим желаниям, строить планы.

Львы

Это хороший момент, чтобы навести порядок в мыслях или завершить начатые ранее дела. Завтра наступит поворотная точка - встречайте ее с легким сердцем.

Девы

Обратите внимание на тех, кто рядом - не по долгу, а по зову сердца. Завтра начнется месяц, когда дружба, командный дух, общие дела будут особенно важны.

Весы

Пора навести порядок в списках дел, закрыть мелкие задачи. Завтра наступит время, когда вас будут замечать больше обычного - к этому нужно быть готовыми.

Скорпионы

День накануне летнего солнцестояния и большого поворота энергии очень важный! Если есть сложный вопрос – задавайте, ответ может прийти уже скоро.

Стрельцы

Переход Солнца в Рак активизирует зону доверия и общих ресурсов. Завтра можно будет загадать желание и отпустить то, что мешает его исполнению.

Козероги

В субботу начинается месяц партнерства, и ваши отношения пройдут переоценку. Прекрасное время для работы с психологом, если личная жизнь не радует.

Водолеи

Ваша энергия переключается на здоровье, потребности. С завтрашнего дня Солнце начнет помогать менять режим, заниматься спортом, правильно питаться.

Рыбы

Впереди месяц радости, любви и творчества. Возможно, вас потянет на что-то красивое, захочется сделать себе подарок или отправиться в отпуск к морю.