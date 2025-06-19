Строители из КНДР помогут восстановить Курскую область

Военные строители из КНДР начнут работать в Курской области после разминирования территории и оценки разрушений.

Об этом РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. В настоящий момент специалисты действуют по зонам. Отвечать за работу корейских военных будет Минобороны.

В настоящее время формируется программа восстановления приграничных районов трех регионов, включая Курскую область. Эта программа должна быть представлена президенту Владимиру Путину 1 июля.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу посетил КНДР и договорился об отправке в Россию 5 тысяч военных строителей и тысячи саперов. Они будут участвовать в работах в Курской области.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны. В Курской, Брянской и Белгородской областях с 10 августа действует режим КТО. 26 апреля 2025 года завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.