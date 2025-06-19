Названы сроки возможного удара США по Ирану

Высокопоставленные чиновники США готовятся к нанесению удара по Ирану в ближайшие дни.

Операция может быть проведена 21-22 июня, пишет агентство Bloomberg. При этом ситуация может измениться, Белый дом изучает все варианты развития событий.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план нападения на Иран, но повременил отдать окончательный приказ. По каким причинам американский лидер воздерживается от атаки, пока не раскрывается. Возможно, он надеется, что Тегеран пойдет на уступки, пишут ряд американских СМИ.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Восстающий лев" против Ирана с целью свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3". Обмен ракетными ударами продолжается.