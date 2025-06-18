Павел Дуров рассказал, кому оставит свои миллиарды

Павел Дуров дал новое интервью, в котором сообщил, что уже составил завещание. А ведь ему только 40 лет! Основатель Telegram принял такое решение из-за рисков, связанных с его работой, пояснил Дуров.

"Защищая свободы, вы наживаете себе множество врагов, среди которых сильные государства. Я хочу защитить своих детей, но также созданную мной компанию", - уточнил миллиардер.

Также он раскрыл тайну, кому достанется его состояние. Павел Дуров сообщил, что наследство перейдет его детям. Вот только смогут получить они его лишь через 30 лет, подчеркнул предприниматель. В беседе с Le Point Дуров объяснил, почему выставил такое условие:

"Я хочу, чтобы они жили как обычные люди, создавали себя, учились доверять себе, умели творить, не зависели от банковского счета".

При этом основатель Telegram откровенно рассказал о том, что у него более 100 детей. Шестеро из них от трех разных женщин он официально признал. Вероятно, речь идет о дочке и сыне от бывшей жены Дарьи Бондаренко, троих детях от Ирины Болгар и новорожденном мальчике от неизвестной дамы, который появился на свет недавно в Дубае. Остальные зачаты при помощи донорства спермы.

Он отметил, что, согласно завещанию, не делает различий между своими детьми: "Дети, зачатые естественным путем, и дети, появившиеся на свет благодаря донорству спермы, будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы после моей смерти они ссорились", - подчеркнул Дуров.

В Сети, к слову, неоднозначно отнеслись к откровениям миллиардера. В частности, некоторые интернет-пользователи задались вопросом, как такое завещание можно оформить юридически, потому что обычно, когда человек является донором спермы, он подписывает отказ от отцовства или что-то наподобие.