Меган Маркл погнала детей от принца Гарри на работу: "У всего есть цена"

Меган Маркл стала участницей подкаста Эммы Грид, в котором среди прочего рассказала о том, что заставляет шестилетнего сына Арчи и четырехлетнюю дочь Лилибет торговать овощами и фруктами.

Напомним, что после отказа от королевских обязанностей и переезда из Великобритании в США малоизвестная американская актриса Меган Маркл и британский принц Гарри остановились жить в Монтесито, Калифорния.

Пара живет в настоящем поместье, где Меган занимается садоводством и огородничеством. В этом ей активно помогают сын Арчи и дочь Лилибет. Когда у них возникают излишки продуктов, то она отправляет наследников продавать овощи и фрукты. По мнению Меган, это приучает их к терпению и трезво относиться к деньгам. К тому, же считает Маркл, Арчи и Лилибет благодаря собственному труду научатся ценить пищу, которая может доставаться тяжелым трудом.

"У всего есть цена. И я считаю, что детям важно это понимать, особенно если они растут в доме с определенными привилегиями. Как и в случае с хорошими манерами или заботой об окружающем мире — все имеет свою ценность", - заявила Меган Маркл.

Она сообщила, что старается научить наследников разумно распоряжаться полученными средствами, и, когда Арчи и Лилибет получают деньги с продажи фруктов и овощей, прямо спрашивает у них, на что они намерены потратить вырученные суммы.

В Сети пользователи по-разному отнеслись к откровениям супруги принца Гарри. Одни сочли, что Меган делает из детей рабов. Другие считают правильной точку зрения Маркл и поддерживают ее.