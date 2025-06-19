Россиянам посоветовали копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а после их снижения вложить накопления в ипотеку.

Такой совет дал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Снижение ставок по вкладам может начаться через полгода.

"Условно через полгода, когда я надеюсь, что начнется хорошее снижение и ставок по кредитам, то тогда войти в ипотеку", - сообщил он в беседе с РИА Новости.

Ведяхин подчеркнул, что на первоначальный взнос лучше начать копить заранее. Цены на жилье будут расти в ближайшие два-три года.

Ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений по жилищному строительству. В частности, он поручил внести предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям участников специальной военной операции.