Собянин: Начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

В Москве создают инновационную инфраструктуру мирового уровня. Как рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин, ещё один шаг в этом направлении — старт отбора резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ "Воробьёвы горы".

На размещение могут претендовать компании, занимающиеся передовыми проектами в приоритетных для страны направлениях. Предприятия получат особый правовой режим и налоговые льготы.

Кроме того, как сообщил мэр, в планах построить на территории инновационного центра ещё два кластера.



