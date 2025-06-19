Отца Зепюр Брутян обвинили в организации азартных игр и объявили в розыск

Аршаку Брутяну, отцу актрисы Зепюр Брутян и тестю Павла Прилучного, заочно предъявлено обвинение по статье о незаконной организации азартных игр. Согласно данным из базы МВД, Брутян заочно арестован и объявлен в международный розыск. Ему грозит до шести лет лишения свободы, передает РИА Новости.

"Они (правоохранители) знают, где находится Брутян, в какой стране, экстрадировать пока не могут, ведется работа в этом направлении", - сообщил человек, осведомленный о ходе расследования.

Интересно, что еще весной прошлого года в Сети распространилась информация, будто Аршака Брутяна и других людей задержали за организацию работы подпольного казино в Москве. Тогда сообщалось, что мужчину отпустили после беседы с полицейскими.

Напомним, Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян три года назад. Было организовано роскошное торжество с множеством гостей. Интересно, что весть о свадьбе стала полной неожиданностью, потому что о романе Прилучного и Брутян не было известно. В Сети муссировались слухи о его отношениях с совершенно другой актрисой, звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.