В Санкт- Петербурге готовится церемония открытия международного экономического форума

Байкало-Амурская магистраль. Эти слова гремели в Советском Союзе. Прошло 50 лет, и Россия начинает новую грандиозную стройку. Имя ей - ВСМ.

Съемочная группа канала "ТВ Центр", как и многие участники форума, приехала в Санкт-Петербург на скоростном поезде "Сапсан". Это заняло у нас 4 часа 10 минут. А через три года, когда будет построена высокоскоростная магистраль, время в пути составит всего 2 часа 15 минут.

Протяженность первой в России трассы такого класса - 680 километров. Расчетная скорость - до 400 километров в час. На строительстве будут работать 40 тысяч специалистов. И оно уже началось в Московском регионе. Со стороны Санкт-Петербурга работы развернутся в будущем году. В создании ВСМ задействовано более сотни российских предприятий в различных регионах. Открываются новые производства, тестируются самые современные технологии.

Сегодня в на полях форума обсудили значение проекта для страны. Тема дискуссии - "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего".

"Единственный невосполнимый ресурс – это время. Поэтому очень важно, чтобы наши пассажиры, те, кто отправляет свои грузы, получили эффект в виде сокращения времени. Напомню, от Москвы до Петербурга поезд будет двигаться 2 часа 15 минут. И это, конечно, громадное преимущество для пассажиров всех регионов на протяжении нашей страны. Потому что, сокращая расстояние, можно будет посещать друг друга, использовать нашу туристическую инфраструктуру, и уже эти работы начаты, будет развиваться малый и средний бизнес этих регионов", - отметил Роман Старовойт, министр транспорта России.

Кроме того, ВСМ - это десятки тысяч новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и регионов, через которые пройдет магистраль. А эксперты говорят даже об Арктике.

"Мы - великая железнодорожная держава. При строительстве ВСМ мы высвобождаем имеющиеся у нас инфраструктуры и можем запустить там дополнительные грузовые поезда. Что это такое? Это дополнительных 30 миллионов тонн, экономия - минимум 600 млрд рублей инвестиций в дополнительную инфраструктуру. Президент страны поставил задачу развивать Арктику. Арктика может развиваться благодаря строительству ВСМ. Все показатели по качеству скорости, по снижению затрат должны на себе в первую очередь ощутить грузоотправители и экономика", - указал Олег Белозеров, генеральный директор ОАО "РЖД".

О проблемах развития говорили участники специальной панельной дискуссии. Министр экономического развития Максим Решетников, обращаясь к главе Банка России Эльвире Набиуллиной, попросил у нее "немного любви " к российской экономике. Также на форуме активно работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!". В программе на 19 июня запланированы: Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего" и форум "Лекарственная безопасность".