Иран и Израиль с каждым днем усиливают атаки

Сирены с самого утра звучат в Тель-Авиве и других городах центра и севера страны. По данным местных СМИ, Иран выпустил не менее 30 ракет. Один из снарядов попал по третьему по величине в Израиле госпиталю в городе Беэр-Шева. Момент удара - в объективе камер очевидцев. Пострадали как минимум 10 человек. Иранское агентство "Ирна" сообщает: целью был штаб подразделения израильской армии и разведывательный объект, которые как раз находятся в непосредственной близости к больнице.

Разрушения - и в деловом квартале Тель-Авива. Под град ударов попало здание фондовой биржи, а также офисы и жилые дома. На месте работают армия, полиция и экстренные службы Израиля. Число пострадавших уточняется.

СМИ Израиля сообщили о ряде ночных ударов по району тяжеловодного реактора в иранском городе Хондаб и по заводу по производству тяжелой воды в Араке. Тель-Авив продолжает разрабатывать операцию спецназа. Цель - главный ядерный объект Ирана в Фордо. Главная надежда - на американские бомбы. Агентство "Блумберг" со ссылкой на свои источники сообщает: Вашингтон уже почти решился на участие в конфликте.

"Ситуация все еще развивается, и все может измениться в любой момент. Некоторые из источников, пожелавших остаться неизвестными, указали на возможность потенциальных ударов уже в эти выходные. Высшие руководители нескольких федеральных агентств также уже начали подготовку к атаке", - говорится в материале.

Ждут только отмашки Дональда Трампа, который, если верить американским журналистам, пока продолжает сомневаться в целесообразности начала военной операции.

Израиль заявляет, что этой ночью также атаковал ядерный объект в городе Нетенз. В ЦАХАЛ отметили: Тель-Авив продолжает контролировать небо над Ираном - десятки ударов по военным целям нанесли как минимум 40 истребителей.