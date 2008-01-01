Тайно обновившая украинский паспорт Ани Лорак получила российское гражданство

Украинская певица Ани Лорак многие годы жила и работала на две страны. Известность она получила еще на родине — в 2008-м представляла Украину на "Евровидении", позже получила звание народной артистки.

Все изменилось в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Несколько ее выступлений на Украине в том же году закончились скандалом, и больше певица официально на родину не приезжала. После этих событий Лорак постоянно живет и работает в России. Здесь же ее карьера достигла максимальных высот. Она получила множество музыкальных наград, в том числе "Золотой граммофон", тарелки премии "Муз-ТВ" и тд.

В феврале 2024 года Ани Лорак после 10 лет жизни в России подала заявление на получение российского гражданства. Хотя еще восемь лет назад депутат Виталий Милонов предлагал Каролине Куек (это настоящее имя певицы) помощь в получении заветного красного паспорта, но тогда ее представители заявили, что Лорак менять гражданство не намерена.

Что побудило певицу изменить свое решение в 2024 году — не сообщается, но сегодня стало известно, что гражданство она все же получила. Паспорт певице вручили еще 9 июня, выяснили РИА Новости.

Примечательно, что всего три месяца месяца назад уроженка Черновицкой области, по данным СМИ, тайно выезжала из России в одну из соседних стран, возможно, в Грузию или Армению, чтобы обновить свой украинский паспорт. Об этом сообщал Mash со ссылкой на источники.