Актриса Наталья Селезнева: "Меня два раза похоронили"

Сегодня, 19 июня, круглую дату отмечает одна из самых известных отечественных актрис Наталья Селезнева. Звезде фильмов Леонида Гайдая исполнилось 80 лет. Журналисты связались с именинницей, которая в последнее время ведет закрытый образ жизни. Наталья Селезнева призналась, что отмечать юбилей у нее особого настроения нет.

"Сын Егор уехал в отпуск вместе с детьми, он отдыхает в Турции на Эгейское море. Детям там нравится. А еще… Меня два раза похоронили… В Интернете дважды написали, что я умерла…" - сообщила Селезнева, которая призналась, что ей неприятно читать такие новости.

Не поднимает настроения артистке и тот факт, что многих ее друзей уже нет на этом свете.

"Валя Гафт, Галя Волчек, Игорь Кваша, Таня Путиевская (жена Игоря Кваши), моя ближайшая подруга, - все ушли… Это чувствуется особенно в праздники, в дни рождения, на Новый год. Раньше собирались компаниями, семьями... А теперь: иных уж нет, а те далече. Иногда хочется позвонить кому-то, а в телефонной книжке все меньше действующих номеров", - с грустью констатировала актриса.

Наталья Селезнева подчеркнула, что не в ее характере жаловаться на жизнь, но потеря родных и друзей подкосила ее. К счастью, призналась актриса, общение с однокурсниками, Марианной Вертинской и Евгением Стебловым, скрашивает ее дни. О съемках в кино и речи не идет.

"Почти еженедельно мне звонят и предлагают какие-то съемки. Я отказываюсь... Потому что устала, не хочу, мне не нравится. Ну а в театре… К осени хочу найти пьесу, в которой бы могла сыграть интересную роль", - заявила Наталья Селезнева "КП".