Посольство рассказало о выехавших из Ирана россиянах

Основная часть россиян, решивших покинуть Иран, успешно выехала из страны.

Страну покинули более двух тысяч человек – это те россияне, которые находились в Иране на постоянной основе или по работе, сообщили в пресс-службе посольстве России в Тегеране. Информации о пострадавших нет.

Дипломаты оказали всю посильную помощь при эвакуации и назвало два наилучших пути выезда из Ирана:

- через Астару в Азербайджан;

- через КПП "Нурдуз"/"Агарак" в Армению.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ усилить удары по стратегическим и правительственным целям в Тегеране.