Продюсер рассказал о брачном договоре Муцениеце и Дранги: "Стороны ничем не рискуют"

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце обрела счастье с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. В конце весны музыкант сделал предложение актрисе. Та ответила согласием. Ходят слухи, что актриса ждет ребенка, поэтому даже оставила работу в престижном варьете и торопится сыграть свадьбу. По некоторым данным, торжество состоится совсем скоро.

"Свадьба будет в июле — это точно. А вот где, пока вопрос. Ходят слухи, что они хотят провести церемонию за границей, а после для друзей официально все пройдет в Москве", - сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Меж тем в Сети ходят слухи, что на самом деле Агата Муцениеце ждет ребенка не от Петра Дранги, а от известного предпринимателя Сулеймана Керимова. А отношения с музыкантом лишь прикрытие, потому что, судачат сплетники, бизнесмен не намерен жениться на актрисе. Дворцов так прокомментировал эту информацию:

"Каждый имеет свои ценности. Что касается, может ли Агата быть беременна от данного товарища, то никто свечку не держал. Но все взрослые люди, и возможен любой вариант развития событий. Эти слухи пошли не на пустом месте, помните, не так давно обсуждалось, что у Агаты роман с богатым мужчиной, который заваливает ее подарками?"

В любом случае, убежден продюсер, брак с Дрангой, даже если это и пиар, Муцениеце выгоден, как, впрочем, и ему. Дворцов сообщил Woman.ru:

"Даже если дело дойдет до брака, то стороны ничем не рискуют, ведь могут подписать брачный договор".