Песков назвал условие встречи Путина с Трампом и Зеленским

В Кремле назвали обстоятельства, при которых возможно трехсторонняя встреча президентом России, Украины и США.

Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна стать итогом длительной работы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Такая встреча на высшем уровне, она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленных точек", - сказал представитель Кремля РБК.

Ранее Зеленский заявил, что его страна готова к трехсторонней встрече. Турция выразила готовность принять такой формат у себя. Россия готова продолжить диалог с Украиной после 22 июня, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.