Израиль пообещал России не подвергать опасности ее ученых в Иране

Израиль пообещал, что российские специалисты на Бушерской атомной электростанции (АЭС) в Иране будут в безопасности.

"С Израилем есть понимание, что наши специалисты, которые работают в Бушере, не будут в опасности и под угрозой удара", - сказал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле охарактеризовали диалог с Израилем как доверительный при сохранении партнерских отношений с Ираном.

"Президент Путин определенно имеет большой потенциал для каких-то посреднических услуг", - подчеркнул Песков.