Стало известно, какое наследство оставила Наталья Тенякова

Накануне, 18 июня, стало известно о смерти известной театральной актрисы Натальи Теняковой. Ей было 80 лет. Известно, что артистку похоронят 20 июня на Троекуровском кладбище Москвы рядом с супругом, легендарным актером Сергеем Юрским.

Меж тем в Сети обсуждают, кому и какое наследство достанется от известной актрисы. Журналисты нашли ответ. У Натальи Теняковой есть одна дочь, актриса Дарья Юрская. Она снимается в кино, играет в МХТ им. Чехова. У Дарьи Юрской двое сыновей: 23-летний Георгий и 16-летний Алишер. В семье царит теплая и душевная атмосфера, Наталья Тенякова была дружна и с дочкой и с внуками.

Очевидно, что именно им и достанется наследство актрисы. Как выяснила "КП", в собственности у Натальи Теняковой и Сергея Юрского было два объекта недвижимости: участок с домом, который находятся в 50 км от Москвы недалеко от Ногинска, а также квартира в центре Москвы в Гагаринском переулке.

Напомним, Наталья Тенякова родилась в Ленинграде. В театр влюбилась еще в школе. Тот случай, когда актерство будто в самой ее природе, в крови. Зритель полюбил актрису буквально с первой роли в кино. Она сыграла Лиду в "Старшей сестре". Потом была главная героиня в фильме "Зеленая карета". А ее звездная роль, пожалуй, самая удивительная и неожиданная в карьере, - в фильме "Любовь и голуби". Наталья Тенякова блистательно воплотила образ деревенской старухи, бабы Шуры.