Экваториальная Гвинея ждёт российский банк: как санкции ЕС мешают Африке

В Экваториальной Гвинее может появиться филиал российского банка. Об этом заявил президент страны Обианг Нгема Мбасого.

По словам политика, открытие банка облегчило бы финансовые операции для российских инвесторов.

"Сейчас переводы и транзакции с Россией затруднены из-за санкций со стороны ЕС. Поэтому наличие российского банка упростит двустороннее сотрудничество. Однако переговоры еще продолжаются, ответа со стороны России пока нет", — сказал Мбасого интервью АИФ.

Он также предложил провести в Экваториальной Гвинее саммит "Россия — Африка".