Владимир Путин на ПМЭФ рассказал о внучке и похвастался ее достижением

В ночь с 18 на 19 июня Владимир Путин провел встречу с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер затронул множество вопросов и даже приоткрыл завесу тайны над личной жизнью. Так, президент рассказал о своей внучке и похвастался ее достижением. Оказывается, девочка великолепно знает китайский язык.

"Я упомянул свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке", - сообщил президент.

Кроме того, Владимир Путин также отметил, что и его дочь еще в нулевых, "до всех этих значимых событий", начала изучать китайский язык "просто потому, что ей так хотелось".

Российский лидер сообщил, что в стране интерес к китайскому языку только растет. "И здесь нет ничего, что отличало бы российско-китайские отношения от других отношений нашей страны. Как только количество контактов возрастает, сразу появляется необходимость в специалистах, владеющих этим языком", - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, 18 июня свою работу начал Петербургский экономический форум - крупнейшее деловое событие мирового масштаба. В Северную столицу съехались бизнесмены и политики из многих стран. Запланированы более 150 мероприятий. Помимо основной, деловой части, участников ждет и обширная культурная программа.