В Гараже особого назначения открылась выставка произведений часового искусства

Эволюция часов - через спираль времени. Эта уникальная выставка вызывает сильные и противоречивые чувства. С одной стороны - переживание из-за того, что часики-то тикают. С другой - погружение в прошлое. Даже когда солнечные и песочные часы не издавали ни звука, люди ценили время и создавали совершенные по форме и содержанию механизмы. Для дома, для семьи, для путешествий.

В Гараже особого назначения - и часы непростые. Очень много даров первым лицам государства. И у каждого своя история. Для известного историка Сергея Девятова самый замечательный экспонат на выставке - вовсе не часы вождя всех народов, а колокола со Спасской башни. У которых отсутствует всем привычный так называемый "язык".

"Здесь все сделано по-другому. По краю конкретного колокола ударяет специальный молоток. И вот этот молоток, собственно говоря, и извлекает звук", - объясняет профессор.

На выставке - не только древние раритеты и старинные музейные экспонаты. Не меньше восхищения вызывают работы мастеров 21 века. Уровень - космический, высочайшее качество. Эти часы создаются с учетом всех просьб и пожеланий членов космического отряда.

"Космонавты просят, чтобы были люминисцентные, в темноте подсвечивались. Антимагнитные имели свойства. Мы испытали данные часы на прочность - проехали по ним танком. Не очень крупным, но все-таки", - говорит Вадим Коновалов, менеджер часового производства "Русское время".

Другие часы танком переезжать никто не собирается. Они - произведение ювелирного и часового искусства одновременно. Механизм даже поместили отдельно. В нем так много изобретений, что автора называют современным Кулибиным. Константин Чайкин не скрывает ни эти тайны, ни того, что он - самоучка. В своих чудо-часах под названием "Лукоморье" задумал перенести сложную механику в поэзию.

Последние изобретения, сокровища ведущих музеев. И время, которое не ждет. Главное - его не упустить.