На юге Москвы волонтеры спасли пса, над которым почти полтора года издевался хозяин

Папа-далматинец, мама-питбуль. С такими генами этот хвостатый запросто мог стать грозой улиц, но вместо злобного рычания машет хвостом. Балу еще совсем щенок, ему два с половиной года. Как и все дети, он игрив, непоседлив и не сдерживает радостных эмоций даже при встрече с незнакомыми людьми. Что вдвойне удивительно, зная его прошлое. На кадрах хозяин избивает щенка. И, по словам соседей, он делал это регулярно, в отличие от кормления. Однажды горе-владелец просто запер пса дома и исчез. Ключи отдал соседке, но та попала в больницу. Несколько дней Балу провел без еды и воды, пока его не забрали зооволонтеры.

"Он был напуган, он был нервный, по нему это было заметно. Но когда я к нему подъехала на машине, чтобы отвезти его в стационар, ребенок сразу включился, он понял, что приехала Полина, сейчас все будет хорошо, включился пропеллер, была улыбка во все 32 зуба", - рассказывает волонтер Полина Кузнецова.

Сейчас Балу находится на передержке – восстанавливается. Наследство прошлой жизни – проблемы с мочеполовой системой из-за плохого питания, привычка пить из ванны и жалобное скуление при взмахе поводка. Все это должно пройти, уверены зоозащитники. Главное – чтобы следующий хозяин не был похож на предыдущего.

"Я приравниваю это к живодерству. Я не считаю это нормальным поведением. Как можно обидеть того, кто тебе ничего не делает? Кто в принципе тебе ничего сделать не может. Это странно, это неадекватно", - продолжает Кузнецова.

Странным и неадекватным запомнили уже бывшего хозяина - Антона - и его соседи. Но с людьми на конфликт не шел – доставалось только собаке. Зная о нестабильном заработке, соседи предлагали помощь с пропитанием щенка. Получали отказ. Из окон напротив Елена Демина часто видела Балу - запертого и изнывающего от жажды. Так собака прожила около полутора лет. Что побуждало хозяина жестоко обращаться с животным – выяснить так и не удалось.

Но какова бы ни была правда, за содеянное придется отвечать.

"За жестокое обращение с животным предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы на срок до 5 лет. Если лицо совершало преступление и находилось под действием каких-либо веществ, то это может служить отягчающим обстоятельством при вынесении приговора", - объяснила Анастасия Федюнина, юрист, председатель ассоциации "Зооправо".

Пока же Антон не появляется в квартире. Его возвращения соседи ждут с тревогой – непонятно, на что способен человек, издевающийся над тем, кого приручил.