Московские врачи спасли новорожденную, проведя две высокотехнологичные операции

Маленькую Аюну ждали с нетерпением. Но еще до рождения ей пришлось бороться за жизнь. На УЗИ врачи обнаружили диафрагмальную грыжу - печень сместилась в грудную клетку, а вокруг сердца начала скапливаться жидкость. К 30-й неделе жидкости стало так много, что она сдавила легкие и пищевод. Из-за этого могли начаться преждевременные роды.

Врачи понимали: после рождения девочке предстоит сложная операция. Поэтому решили действовать сразу - провели рискованную внутриутробную процедуру: удалили лишнюю жидкость из околосердечной сумки. Одно неверное движение могло повредить сердце или печень.

"Сложность была не в том, что нужно было просто проколоть грудную клетку плода и забрать оттуда жидкость, нужно было не повредить печень, которая там располагалась, сердце, поскольку эти органы достаточно ранимы и любое неверное движение могло привести к их травматизации", - отметила Ольга Мокрушина, заместитель главного врача Филатовском детской больницы.

Жидкость откачивали по капле, следя за сердцебиением. Через несколько часов врачи увидели - вода больше не накапливается, ребенок начал глотать, желудок заработал. Это позволило Аюне провести в утробе еще месяц. Но после рождения - новая операция. Печень вернули на место и обнаружили, что у нее отсутствует фрагмент диафрагмы. Врачи говорят, что таких случаев в их практике не было.

"Нам пришлось туда вшивать специальный синтетический материал, чтобы разграничить брюшную полость и грудную клетку. И для того, чтобы сердце больше не соприкасалось с другими органами", - объяснила Мокрушина.

В течение месяца девочка была под наблюдением врачей. Дышала самостоятельно, ела через зонд, каждый день мама дочку навещала. После обследования отклонений выявлено не было, и Аюну выписали домой: расти, развиваться и наслаждаться детством.