Обнаруженных в подмосковном цеху нелегалов выдворят из России

35 нелегалов обнаружены в подмосковном поселке Скоропусковский под Сергиевом Посадом. Приезжие работали в цеху по производству картона и гофрированной бумаги. Причем где трудились, там и жили. В небольшой комнате составлены двухъярусные кровати. Кругом вещи и чемоданы.

Документов, позволяющих находиться и работать в нашей стране, у приезжих не было. Каждого оштрафовали на 5 тысяч рублей и выдворят из России. Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении организаторов незаконной миграции.

"Сотрудниками полиции установлены 40-летний генеральный директор фирмы и его 49-летний заместитель, которые, не имея соответствующих документов для привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, организовали работу и их постоянное проживание на вышеуказанной территории", - сообщили в МВД.