19 июня стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие". Как рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, для участников подготовили насыщенную программу. В частности, прогулки на теплоходе, скандинавская ходьба, танцы, пешие экскурсии и многое другое.

Каждую неделю на центральных улицах, площадях и скверах будут проводить утренние зарядки. Первая из них состоялась у фонтана перед Большим театром. Под веселую музыку несколько десятков участников проекта с удовольствием выполняли упражнения под руководством Олимпийского чемпиона Артура Далалояна. Разминка составлена так, что подходит для любого возраста.