СК возбудил свыше 7 тысяч уголовных дел о преступлениях украинских националистов

Свыше 7 тысяч уголовных дел о преступлениях украинских националистов возбудили в Следственном комитете. Об этом доложили Александру Бастрыкину на оперативном совещании в Мариуполе.

В настоящее время завершено расследование в отношении 637 фигурантов, 577-ми вынесли обвинительные приговоры. Отдельно главе Следкома доложили о преступлениях ВСУ на территории Курской области. Больше 57 тысяч человек признаны потерпевшими в результате вторжения боевиков.

После совещания Александр Бастрыкин наградил сотрудников ведомства медалями и отметил их весомый вклад по восстановлению законности и справедливости в новых субъектах нашей страны.

"Качественно, профессионально, самоотверженно выполняете свой воинский долг по расследованию преступлений преступного киевского режима. Молодцы. В то же время призываю вас проявлять бдительность, осторожность, зря не рисковать. Дома вас ждут родные и близкие", - сказал Бастрыкин.