Психолог усомнился в скором разводе Бородиной и Сердюкова

Ксения Бородина вышла замуж в начале июня. Избранником бывшей ведущей "Дома-2" стал блогер Николай Сердюков. Телезвезда уверяла, что нашла идеального мужчину — заботливого, внимательного и любящего. Однако почему-то не все поклонники верят в долгосрочность брака Ксении и Николая. Судя по комментариям в Сети, многие фанаты прямо называют союз Бородиной и Сердюкова мезальянсом, мол, если ведущая накопила внушительное состояние, то ее избранник "гол как сокол". А некоторые интернет-пользователи прямо называют его альфонсом.

Сильно подпортил себе репутацию Сердюков когда во время участия в телепроекте "Сокровища императора", когда во время испытания он ругался и жаловался. Прочие участники даже назвали блогера быдлом и хамлом. В частности, негативно высказалась в адрес избранника Ксении Бородиной ведущая Дана Борисова. Она сказала: "Как с таким можно жить вообще? Просто идиот какой-то...".

Поэтому нет ничего удивительного, что вскоре после того, как Ксения и Николай сыграли свадьбу, в Сети стали делать ставки, как скоро этот брак закончится. Однако психолог Ангелина Бубнова усомнилась в том, что пара быстро расстанется.

"Семьи, в которых жена зарабатывает намного больше мужа, бывают даже крепче классических семей. Потому что если двое решаются на такой брак, то они уже демонстрируют гибкость характеров. Ведь идут против стереотипа, что мужчина — это обязательно главный добытчик. Они принимают тот факт, что добытчиком может быть и женщина..." - отметил эксперт.

По словам специалиста, семьи распадаются не из-за разницы в доходах, а из-за несхожести взглядов на отношения, на семью, передает "Мир новостей".