Состояние больной раком Кейт Миддлтон резко ухудшилось: официальное заявление дворца

Кейт Миддлтон накануне должна была присутствовать на королевских скачках Royal Ascot. Но на публике она так и не появилась.

В официальном заявлении организаторов мероприятия было указано, что принцесса Уэльская появится на скачках в одной карете со своим мужем и мистером и миссис Джастин Роуз. Но в итоге принца Уильяма посадили к королю Карлу III и королеве Камилле, а Кейт пропустила второй день Royal Ascot.

Британцев обеспокоило исчезновение принцессы. Народ стал задавать вопросы. В итоге Кенсингтонскому дворцу пришлось выпустить официальное заявление. Королевская пресс-служба сообщила, что вышла ошибка, якобы организаторы скачет все перепутали, Миддлтон изначально и не собиралась два дня подряд присутствовать на Royal Ascot. Кейт еще не восстановилась после болезни и не может так часто быть на публике, а график в июне у принцессы очень плотный.

Миддлтон на прошлой неделе посетила парад в честь официального дня рождения короля Trooping the Colour и благотворительный вечер в новом музее в Восточном Лондоне. На этой неделе Кейт появилась на открытии Royal Ascot. Дворец уверят, что болезнь принцессы находится в ремиссии и до 21 июня невестка Карла III еще обязательно появится на скачках.

Однако британцы сочли нелепый такое оправдание. Журналисты Daily Express обратили внимание на тот факт, что дворец не назвал дату следующего выхода в свет Кейт. Если бы ее график уже был готов, а для королевских особ расписание составляется на недели вперед, то было бы оглашено конкретное число, когда Миддлтон появится на Royal Ascot.



Британцы уверены, что принцессе резко стало хуже и это пытаются скрыть от народа, как изначально скрывали сам факт ее болезни. Люди молятся за Кэтрин.